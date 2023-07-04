أنقرة: أردوغان يزور الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى الإمارات بعد أسبوعين، سيجري خلالها التوقيع على اتفاقيات ثنائية شاملة.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان مساء الاثنين، تعليقاً على الزيارة التي أجراها رفقة جودت يلماز نائب الرئيس قبل أسبوعين إلى الإمارات.

وأوضح شيمشك أن التنسيق يجري من خلال وزارته، مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطاً طويلاً في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.

وأضاف: "سنكمل العمل في الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم رئيسنا بزيارة الإمارات بعد ذلك".

وتابع: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدماً كبيراً ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".

وذكر شيمشك أن الزيارة إلى الإمارات كانت مثمرة للغاية، حيث التقى الوفد التركي برئيس الدولة (محمد بن زايد آل نهيان) ونائبه (منصور بن زايد).

وأشار إلى استمرار الوفود التركية والإماراتية في العمل مع بعضها البعض طيلة فترة عطلة عيد الأضحى، لافتا أن وفودا كبيرة من الإمارات ستصل تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف: "مع اكتمال الأعمال سيتم رسم إطار عمل زيارة الرئيس أردوغان إلى الإمارات".

والاثنين، بحث وزير التجارة التركي عمر بولات، مع الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للتنمية القابضة (ADQ)، محمد حسن السويدي، خارطة الطريق لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين تركيا والإمارات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، في مارس/ آذار الماضي، عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.