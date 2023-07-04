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تركيا ومصر تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.07.2023 10:56
آخر تحديث في 04.07.2023 12:28
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء لهما في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء لهما في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر (صورة: الأناضول)

أعلنت أنقرة، الثلاثاء، رفع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة إلى مستوى السفراء.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان مشترك، أن أنقرة رشّحت صالح موطلو شان سفيراً لها لدى القاهرة.

وجاء في البيان المشترك أيضاً، أن مصر رشحت عمر الحمامي سفيراً لها في أنقرة.

وأفاد بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر فيسبوك، أن "جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا تعلنان عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".

ووفق البيان المصري، "يأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد".

وأضاف: "تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".

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