فيدان: يجب إيقاف اقتحامات إسرائيل ضد الفلسطينيين عاجلاً

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، على ضرورة وقف الاقتحامات الإسرائيلية ضد "الأشقاء الفلسطينيين الأبرياء"، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال فيدان: "يجب بشكل عاجل إيقاف الاقتحامات ضد أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء وهجمات المستوطنين".

وأضاف: "نتابع عن كثب التطورات الأخيرة في فلسطين. يجب أن تتوقف غارات وهجمات المستوطنين على إخواننا الفلسطينيين الأبرياء في أقرب وقت، وننقل وجهات نظرنا حول مصلحة المنطقة بأسرها إلى السلطات الإسرائيلية بطريقة منفتحة وشفافة".

وأفاد فيدان أن تركيا والأردن لديهما توافق تام بشأن القضية الفلسطينية ووضع الأماكن المقدسة خصوصا المسجد الأقصى، وأن أنقرة تهتم وتدعم دور الأسرة الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة بالقدس.

وأردف: "أكدنا في بيان وزارتنا أمس إدانتنا الهجوم الإسرائيلي بأشد العبارات وجددنا دعوتنا للسلطات الإسرائيلية إلى التصرف بحكمة والامتناع عن مثل هذه الأعمال".

وفيما يتعلق بعلاقات أنقرة والقاهرة، قال وزير الخارجية التركي: "لا يمكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية، بعيدتين عن بعضهما".

وأكد الوزير فيدان أن تركيا ومصر دولتان شقيقتان وقويتان في المنطقة.

وتطرق أيضاً إلى حادثة الاعتداء على القرآن الكريم في السويد قائلاً: "ندين بشدة الاعتداء الدنيء على القرآن الكريم في ستوكهولم وكذلك التغاضي عنه رغم تحذيراتنا".

وشدد على أن تركيا ستواصل إدانة مثل هذه التصرفات الاستفزازية، مبينا أن اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اتخذت قرارات صارمة في اجتماعها الأخير بهذا الشأن.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن جدوى عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" مفتوحة للنقاش أكثر من أي وقت مضى من الناحيتين الاستراتيجية والأمنية.