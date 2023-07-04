وزير الخارجية الأردني يواصل زيارته الرسمية إلى تركيا

استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.

وقال أوقطاي في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنّه سيبحث مع الصفدي التطورات في المنطقة وفي مقدمتها ملفات سوريا وفلسطين والعراق.

وبالمقابل لفت الصفدي إلى أنّه أول وزير خارجية يلتقي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ تولي الأخير منصبه مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وشدّد الصفدي على أنّ التعاون بين تركيا والأردن سيكون مهما بالنسبة للمنطقة.

وعقد الجانبان لاحقا لقاءهما بعيدا عن وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق التقى الصفدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره هاكان فيدان.