أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا العلاقات الثنائية وقضايا دولية

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الأربعاء، حسب بيان أوردته دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وروته بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والأعمال الاستفزازية ضد القرآن الكريم في أوروبا.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بتتويج العلاقات التركية الهولندية بزيارات رفيعة المستوى في الذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة التركية الهولندية التي توافق العام المقبل.

وذكر الرئيس التركي أن السويد اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح من خلال إجراء تغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب، لكن مواصلة أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه إقامة التظاهرات التي تشيد بالإرهاب افسدت الخطوات المتخذة.

وبخصوص الإساءة للقرآن الكريم في السويد، قال أردوغان إن الاعتداء على مقدسات المسلمين لا يمكن تبريره تحت غطاء حرية الفكر، وإن ما تم فعله هو "جريمة تعبير".

واتفق الجانبان على أن أحد أهم بنود جدول أعمال قمة الناتو التي ستعقد في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، ستكون الحرب الروسية الأوكرانية.