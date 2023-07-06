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أردوغان يؤكد تضامن تركيا مع الشعب الفلسطيني

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.07.2023 20:34
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، 6-7-2023 صورة:الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية، 6-7-2023 (صورة:الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، تضامن بلاده "التام" مع الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أترحم على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين"، قبل يومين.

والاثنين، استشهد 12 فلسطينياً وأصيب نحو 120 آخرين، في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر نحو 48 ساعة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم "ملاحقة مسلحين".

وتطرق أردوغان في كلمته إلى عمليات مكافحة الإرهاب قائلاً: "نواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بكل حزم وإصرار".

وأضاف أن قوات بلاده المسلحة تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانوا سواء داخل أو خارج حدود تركيا.

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