زيلينسكي يزور تركيا غدا للقاء أردوغان والتباحث معه حول القضايا الثنائية

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويارة اسطنبول غدا الجمعة للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ويتوقّع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.

ويتوقّع المحللون أن يحض زيلينسكي أردوغان على إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو قبل قمة التحالف التي تعقد يومَي 11 و12 تموز/يوليو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

على صعيد آخر، يريد كل من زيلينسكي وأردوغان تمديد اتفاق مع روسيا يُسمح بموجبه لأوكرانيا بشحن الذرة وحبوب أخرى إلى الأسواق العالمية خلال الحرب.

وحاول أردوغان استخدام علاقاته الجيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتوسط وإنهاء الحرب.

ونظمت تركيا جولتين مبكرتين من مفاوضات السلام وما زالت تضغط من أجل مزيد من المحادثات.