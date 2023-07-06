وزارة الخارجية التركية تدحض مزاعم بحق مسؤول منخرط بالمفاوضات القبرصية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، الخميس، إن المزاعم التي يتم ترويجها بحق مسؤول بارز بالوزارة منخرط بالمفاوضات القبرصية، "لا أساس لها" و"غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف بيلغيتش، في تغريدة على تويتر: "بعض المصادر تشير إلى كتاب منشور في الخارج، وردت فيه ادعاءات لا أساس لها بشأن مسؤول كبير بوزارة الخارجية شارك في عملية التفاوض القبرصية التي فشلت عام 2017 بسبب تعنت القبارصة الروم ونهجهم البعيد عن الحقائق".

وتابع: "تلك المزاعم التي تشير إلى اعتماد هذا المسؤول موقف تنازلي في عملية التفاوض من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، غير صحيحة على الإطلاق".

وأردف: "لا ينبغي الاهتمام بتلك الادعاءات التي لا أساس لها والتي هي جزء من جهود الجانب القبرصي الرومي للتهرب من مسؤوليته في فشل المفاوضات".

وذكر بيلغيتش أن سياسة تركيا تجاه القضية القبرصية واضحة، وأن هذه السياسة معروفة من قبل جميع الأطراف.

يشار إلى أنه منذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة بسويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.