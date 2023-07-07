الكرملين: سنتابع عن كثب المحادثات بين زيلينسكي وأردوغان

قال مسؤولون أتراك إن رئيسي أوكرانيا وتركيا سيناقشان يوم الجمعة التمديد المحتمل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، وتبادل الأسرى المحتمل بين موسكو وكييف، وكذلك محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

يقوم الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأول زيارة له إلى تركيا منذ الاجتياح الروسي ويلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان بناءً على دعوته كجزء من جولته لحشد الدعم والحصول على المزيد من الأسلحة.

تأتي المحادثات في اسطنبول عشية اليوم الخمسمائة للاجتياح الروسي، حيث اعترف زيلينسكي بأن الهجوم الأوكراني المضاد المتوقع على نطاق واسع يتقدم ببطء.

وقال زيلينسكي للصحفيين في جمهورية التشيك مساء الخميس "لكننا مع ذلك نتقدم ولا نتراجع مثل الروس... لدينا الآن المبادرة".

تركز المحادثات مع أردوغان -وهو وسيط مهم في الصراع- على اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منتهية الصلاحية وكذلك قمة الناتو الأسبوع المقبل.

قال مسؤول تركي كبير قبل المحادثات يوم الجمعة إن تبادل أسرى محتمل آخر بين موسكو وكييف سيكون مطروحًا على الطاولة.

وأضاف المسؤول أن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يجريان مكالمة هاتفية بعد المحادثات مع زيلينسكي، وقد يزور وزير تركي موسكو لإجراء مزيد من المناقشات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضًا يوم الجمعة أن مثل هذا الحديث كان ممكنًا دون تحديد موعد، قائلاً إن بوتين يقدر بشدة وساطة أردوغان في محاولة حل النزاع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف "فيما يتعلق بالاتصالات المقبلة بين بوتين وأردوغان، لا نستبعدها في المستقبل المنظور".

يتوقع المحللون أيضًا أن يدفع زيلينسكي أردوغان لإعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو قبل اجتماع 11-12 يوليو للتحالف العسكري في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

تمنع تركيا ترشيح السويد بسبب نزاع طويل الأمد حول موقف ستوكهولم المتراخي تجاه مناصري تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي الذين يعيشون في الدولة الشمالية.

ويسعى زيلينسكي نفسه إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، التي تكافح اجتياحاً روسيًا منذ فبراير/شباط 2022، وقال إنه يريد أن تؤدي القمة إلى "دعوة" للانضمام إلى الكتلة.

يريد كل من زيلينسكي وأردوغان تمديد اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا الذي توسطت فيه تركيا، والذي سمح بموجبه لأوكرانيا بشحن الحبوب إلى الأسواق العالمية خلال الحرب.

وينتهي الاتفاق في 17 تموز/يوليو ما لم توافق روسيا على تجديده. ألمح المسؤولون الروس بشدة إلى أنهم قد يعرقلون هذا الشهر تمديد الصفقة، واشتكوا من عدم تنفيذ أجزاء من الصفقة للسماح بالصادرات الروسية.

حاول أردوغان الاستفادة من علاقات العمل الجيدة مع كل من زيلينسكي وبوتين للتوسط لإنهاء الحرب.

وذكرت التقارير الأخيرة أنه من المتوقع أن يقوم بوتين أيضًا برحلة إلى تركيا قريبًا.

نظمت تركيا جولتين مبكرتين من مفاوضات السلام وهي مستمرة في الضغط من أجل مزيد من المحادثات.

وإن في جهد تركيا المتوازن بدقة، في تولي دور الوسيط من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كلا الجانبين المتحاربين، يوفر بصيص أمل في الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل وتحقيق السلام في الأزمة الأوكرانية.

في اختراق سابق، التقى الوفدان الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سلام في اسطنبول العام الماضي. كما استضافت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا في العام نفسه.