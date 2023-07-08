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الرئيس التركي: أوكرانيا تستحق عضوية الناتو

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.07.2023 09:34
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول،7-7-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول،7-7-2023 (صورة: الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن أوكرانيا تستحق بلا شك عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول، عقب لقاء ثنائي وآخر بين الوفود.

وشدد أردوغان على أن تركيا تعد أكثر بلد يبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي، متعهداً بتقديم تركيا كافة أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجدداً.

وتمنى الرئيس التركي تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 17 يوليو/ تموز الجاري، وقال: "ننتظر على الأقل تمديد اتفاقية ممر الحبوب 3 أشهر بدلا من شهرين".

وكشف أردوغان عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا الشهر المقبل، مضيفا: "سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجها لوجه مرة أخرى".

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