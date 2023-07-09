أنقرة وموسكو تبحثان المستجدات في أوكرانيا واتفاقية الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر المستجدات الحاصلة في أوكرانيا وتلك المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأمس السبت، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 17 يوليو/ تموز الجاري.

وقال :"آمل أن يتم تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب التي وفرت ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب للمحتاجين في عام واحد عبر المضائق التركية التي تعد مثل القصبة الهوائية المطلة على العالم".

وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، آخرها في 18 مايو/ أيار الماضي لمدة 60 يوما، بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا.