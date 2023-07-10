انطلاق اجتماع ثلاثي بين أردوغان وستولتنبرغ وكريسترسون

انطلق، الاثنين، الاجتماع الثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتبيرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويعقد اللقاء بشكل مغلق في مركز "LIETXPO" للمعارض والمؤتمرات، بحسب وكالة الأناضول.

ويأتي اللقاء على هامش قمة "الناتو" المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية، يومي 11- 12 يوليو/ تموز الجاري.

أردوغان يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

كما التقى الرئيس أردوغان، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا على هامش قمة "الناتو".

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن اللقاء جرى مغلقاً بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان دعا، الاثنين في المطار قبيل مغادرته لحضور قمة الناتو، الاتحاد الأوروبي إلى فتح الباب أمام انضمام تركيا إلى الكتلة لكي تدعم أنقرة عضوية السويد في الناتو.