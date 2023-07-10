القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

انطلاق اجتماع ثلاثي بين أردوغان وستولتنبرغ وكريسترسون

ديلي صباح ووكالات
فيلنيوس
نشر في 10.07.2023 20:00
آخر تحديث في 10.07.2023 20:48
الرئيس التركي أردوغان والأمين العام لحلف الناتو ستولتبيرغ ورئيس الوزراء السويدي كريسترسون يجتمعون في العاصمة الليتوانية فيلنيوس صورة: الأناضول الرئيس التركي أردوغان والأمين العام لحلف "الناتو" ستولتبيرغ ورئيس الوزراء السويدي كريسترسون يجتمعون في العاصمة الليتوانية فيلنيوس (صورة: الأناضول)

انطلق، الاثنين، الاجتماع الثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتبيرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويعقد اللقاء بشكل مغلق في مركز "LIETXPO" للمعارض والمؤتمرات، بحسب وكالة الأناضول.

ويأتي اللقاء على هامش قمة "الناتو" المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية، يومي 11- 12 يوليو/ تموز الجاري.

أردوغان يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

كما التقى الرئيس أردوغان، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا على هامش قمة "الناتو".

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن اللقاء جرى مغلقاً بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان دعا، الاثنين في المطار قبيل مغادرته لحضور قمة الناتو، الاتحاد الأوروبي إلى فتح الباب أمام انضمام تركيا إلى الكتلة لكي تدعم أنقرة عضوية السويد في الناتو.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قالت وكالة أنباء اليوم الإثنين إن المفاوضات بين الرئيس رجب طيب أردوغان...
مختارات