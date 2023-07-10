تركيا تعلن تحييد مسؤول كبير في تنظيم بي كي كي الإرهابي شمالي العراق

أعلنت القوات الخاصة التركية تحييد المدعو فريد يوكسل، المسؤول بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في مغارة كان يختبئ داخلها بمنطقة الزاب شمالي العراق.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الإثنين، أن المدعو يوكسل هو "مسؤول الاتصالات في منطقة الزاب" في صفوف التنظيم الإرهابي.

ولفتت إلى أن القوات التركية التي تقوم بأنشطة تمشيط في المنطقة رصدت إرهابيا داخل مغارة على تلة يبلغ ارتفاعها 852 مترا عن مستوى سطح البحر.

وقامت القوات الخاصة التركية بتحييد الإرهابي في المغارة بعد رفضه الاستسلام وإقدامه على المبادرة بإطلاق نار.

وبعد مقتله تبين أنه يوكسل الملقب بـ "شيرزان مافا" أحد المقربين من "سيابند" مسؤول منطقة الزاب بالتنظيم، الذي تم تحييده العام الماضي.

كما عثر على صورة ملتقطة للإرهابيين الاثنين وهما في مغارة كانا يختبئان فيها.

استشهاد جنديين:

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد استشهاد جنديين تركيين في المنطقة نفسها في هجوم شنه بي كي كي الإرهابي.

ووقع الهجوم في منطقة عملية المخلب-البرق، التي أطلقتها تركيا عام 2021 وقد سبقتها عمليتان آخريان، المخلب-النمر والمخلب-النسر. وكجزء من ذلك، حيدت القوات التركية ما مجموعه 831 إرهابيا وصادرت أكثر من 1200 قطعة سلاح في أنحاء شمال العراق.

كثفت قوات الأمن التركية عملياتها في الخارج في السنوات الأخيرة للقضاء على الأنشطة الإرهابية في العراق وسوريا، الجارتين في الجنوب الشرقي لتركيا.