محادثات أردوغان وبوتين هي الأمل الوحيد المتبقي من أجل تمديد صفقة الحبوب

قالت وكالة أنباء اليوم الإثنين إن المفاوضات بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المتوقع إجراؤها قريبًا هي الأمل الوحيد في تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي تنتهي مدته الأسبوع المقبل.

تهدف مبادرة الحبوب، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2022، إلى منع أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب اجتياح موسكو لجارتها من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة من موانئ البحر الأسود.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تذكر اسمه مطلع على المفاوضات، أنه "لا يوجد تفاؤل" بتمديد الاتفاق وهو الموقف الذي كررته موسكو مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة RIA الروسية عن المصدر قوله "تجاربنا تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين يمكن أن تغير الوضع؛ الفترة الصعبة الحالية ليست استثناء.. واليوم هذا هو الأمل الوحيد الباقي".

وهددت روسيا مرارًا وتكرارًا بالانسحاب من الصفقة، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو، بسبب عدم تلبية العديد من المطالب لإرسال الحبوب والأسمدة الخاصة بها. ومن المرجح أن تغادر آخر ثلاث سفن بموجب اتفاق تحميل البضائع ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين.

وقال أردوغان، وهو يتحدث إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعهما في اسطنبول، إنه يضغط على روسيا لتمديد اتفاق الحبوب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وسيكون الاتفاق من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعه مع بوتين الذي قال إنه سيعقد في تركيا الشهر المقبل.

وقال أردوغان في المؤتمر الصحفي "نأمل أن يتم تمديده مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وليس كل شهرين. سنبذل جهدًا في هذا الصدد ونحاول زيادة المدة إلى عامين".

زيلينسكي قال إن اتفاق البحر الأسود مهم لمساعدة العالم على محاربة الجوع.

وقال "من الأهمية بمكان أن نتخذ إجراءات بطريقة لا تعتمد فيها حياة ممر الحبوب، وبالتالي حياة الآخرين، على الحالة المزاجية التي يستيقظ بها رئيس الاتحاد الروسي".

الكرملين من جانبه قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه لا توجد مكالمة هاتفية مجدولة بين أردوغان وبوتين وأنه لا يوجد يقين حول اجتماع الزعيمين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله يوم السبت حول التحضير لزيارة بوتين لتركيا في أغسطس / آب: "الاتصالات ممكنة. لا توجد مواعيد محددة حتى الآن".

تمكنت تركيا، العضوة في الناتو، من الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الستة عشر الماضية من الحرب، وفي العام الماضي ساعدت في التوسط في تبادل الأسرى.

برزت أنقرة كوسيط محايد ولم تنضم إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا. وقامت بتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ساعدت في منع قوات الكرملين من الاستيلاء على كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، ودعت إلى احترام سيادتها.

وعلى فرض رفض روسيا تمديد مبادرة الحبوب. ففي هذه الحالة، من غير المرجح أن تستمر الدول الغربية في التعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة لمساعدة موسكو في إخراج صادراتها، حسب ما قاله أمين عام مساعدات الأمم المتحدة.

وقال مارتن جريفيث من الامم المتحدة للصحفيين يوم الجمعة "العالم رأى قيمة مبادرة البحر الاسود .. هذا ليس بالشيء الذي تبتعد عنه."

صدرت أوكرانيا أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى بموجب ترتيبات زمن الحرب. اشتكت روسيا من عدم وصول ما يكفي إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إنها أفادت تلك الدول من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20٪ على مستوى العالم.

مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية، تتوقف صفقة الحبوب.

لم يتم تسجيل أي سفن جديدة للسفر إلى أوكرانيا منذ 26 يونيو. وبموجب الاتفاق، وافقت روسيا وأوكرانيا وتركيا على السفن للسفر ويتم فحص جميع السفن من قبل فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين والأتراك والأمم المتحدة.

تم إبرام مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات لإقناع روسيا بالموافقة على صفقة البحر الأسود. في المقابل، وافق مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

في حين أن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع للعقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين شكلت عائقا أمام الشحنات.

تشمل مطالب روسيا استئناف صادرات الأمونيا من البحر الأسود وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام الدفع SWIFT. تسمح صفقة البحر الأسود بتصدير الأمونيا - وهي مكون رئيسي في سماد النترات - لكن لم يتم شحن أي منها.

ظل خط الأنابيب، الذي كان يضخ في السابق ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنويًا للتصدير العالمي إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود من توجلياتي في غرب روسيا، خاملاً منذ بداية الحرب وتعرض لأضرار الشهر الماضي.