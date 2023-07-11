أردوغان: عقدنا لقاءات إيجابية على هامش قمة الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس كانت "إيجابية".

وعلى حسابه في تويتر أشار الرئيس التركي أنّ لقاءه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كان "مثمرا"، قائلاً :" أتمنى أن يحمل الخير لبلادنا".

أما لقاءه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فعلق عليه قائلاً: "نحن في تعاون وثيق مع حلفائنا، وسنواصل الإسهام من أجل الحلف (ناتو)".

وقال حول لقائه برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال أردوغان: "أتمنى أن يحمل الخير لبلادنا".

أما عن لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال الرئيس التركي: "عقدنا قمة ذات أهمية تاريخية، ونسعى لاستغلالها بأفضل شكل من خلال اللقاءات المكثفة".

كما التقى الرئيس أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والثلاثاء اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في قمة التكتل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.