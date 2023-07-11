أردوغان يواصل لقاءاته الدبلوماسية على هامش قمة حلف الناتو

واصل الرئيس رجب طيب أردوغان أنشطته الدبلوماسية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي/الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية.

وأفاد بيان عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان سيلقي كلمة اليوم الثلاثاء في الجلسة الأولى لقمة زعماء الناتو، يشارك بعدها في مأدبة العشاء الرسمية لزعماء القمة.

وغدا الأربعاء، يشارك أردوغان في الجلسة الثانية لقمة زعماء الناتو، فيما يلقي كلمة خلال اجتماع لجنة قادة الناتو ـ أوكرانيا.

ومنذ وصوله العاصمة الليتوانية فيلنيوس، التقى أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ومن المقرر أن يلتقي اليوم أيضاً نظيره الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش القمة.

كما أنه من المقرر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع كلّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وفي ختام القمة، سيعقد أردوغان مؤتمرا صحفيا.

في السياق نفسه، التقى الرئيس أردوغان، اليوم، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس الصناعات الدفاعية خلوق غونغور، وكبير مستشاري أردوغان عاكف تشاغطاي قليج.