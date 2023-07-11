الرئيس التركي: لقاء بايدن "مرحلة جديدة" في العلاقات مع واشنطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن في ليتوانيا بمثابة "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين أمام الصحفيين، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 - 12 يوليو/ تموز الجاري.

وقال أردوغان: "لقاءاتنا السابقة كانت بمثابة إحماء أما الآن فنحن نبدأ مرحلة جديدة".

وأردف مخاطباً الرئيس بايدن: "بالطبع هذه المرحلة بالنسبة لي هي من 5 سنوات، وأنتم لديكم تحضيرات من أجل الانتخابات. وأتمنى لكم النجاح مع هذه التحضيرات من الآن".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان للتشاور على مستوى الرؤساء في نطاق الآلية الاستراتيجية (مع الولايات المتحدة)، وأرى اجتماعنا خطوة أولى نحو ذلك".

كما أعرب الرئيس التركي عن شكره لبايدن بعد التهنئة التي قدمها لها في اتصال هاتفي، بعد انتخابه رئيساً لتركيا من جديد.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف تشاغاتاي كيليج.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان حول اللقاء الذي جمع الزعيمين، أن أردوغان وبايدن بحثا في لقائهما، الثلاثاء، العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار البيان إلى أنّ الرئيسين بحثا سبل التعاون على الصعيد الأمني، إلى جانب القضايا الإقليمية.

وكان أردوغان قد عقد، الثلاثاء، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في قمة "الناتو"، وقال، في حسابه على تويتر، إن اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش القمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس كانت "إيجابية".