مجلس الاتحاد الأوروبي: إعداد تقرير استراتيجي وتطلعي حول العلاقات مع تركيا

بحث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرص إحياء العلاقات بين الطرفين، بعيد دعم أردوغان طلب انضمام السويد للحلف وإعلانه أنه سيحيله إلى البرلمان التركي.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، بعد لقائه الرئيس أردوغان على هامش قمة زعماء حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، مساء أمس الاثنين.

ووصف ميشيل أن مباحثاته مع الرئيس أردوغان كانت مثمرة للغاية.

وأضاف: "مجلس الاتحاد الأوروبي طلب من المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إعداد تقرير استراتيجي وتطلعي حول العلاقات مع تركيا".