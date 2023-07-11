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مجلس الاتحاد الأوروبي: إعداد تقرير استراتيجي وتطلعي حول العلاقات مع تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.07.2023 10:22
رئيس المجلس الأوروبي يلتقي الرئيس التركي على هامش قمة زعماء حلف الناتو. فيلنيوس. ليتوانيا. 10 يوليو 2023 الأناضول رئيس المجلس الأوروبي يلتقي الرئيس التركي على هامش قمة زعماء حلف الناتو. فيلنيوس. ليتوانيا. 10 يوليو 2023 (الأناضول)

بحث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرص إحياء العلاقات بين الطرفين، بعيد دعم أردوغان طلب انضمام السويد للحلف وإعلانه أنه سيحيله إلى البرلمان التركي.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، بعد لقائه الرئيس أردوغان على هامش قمة زعماء حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، مساء أمس الاثنين.

ووصف ميشيل أن مباحثاته مع الرئيس أردوغان كانت مثمرة للغاية.

وأضاف: "مجلس الاتحاد الأوروبي طلب من المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إعداد تقرير استراتيجي وتطلعي حول العلاقات مع تركيا".

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