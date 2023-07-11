وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأمريكي صفقة طائرات إف-16

تحدث وزير الدفاع الوطني يشار غولر عبر الهاتف في وقت متأخر من يوم الاثنين مع نظيره الأمريكي لويد أوستن حول صفقة الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 وعضوية السويد في الناتو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان منفصل "أشاد الوزير أوستن والوزير غولر بالتاريخ الطويل للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا وأشادا بتعاوننا الوثيق المستمر".

وأضاف البيان أنهما "ناقشا أيضا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع للتحديث العسكري التركي".

جاءت المكالمة الهاتفية في الوقت الذي وافق فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين على إرسال بروتوكول انضمام السويد لحلف الناتو إلى البرلمان بعد اجتماع ثلاثي مع ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قبل قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء.

طلبت أنقرة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومجموعات تحديث من الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين أول 2021. وستشمل الصفقة البالغة قيمتها 6 مليارات دولار بيع 40 طائرة بالإضافة إلى مجموعات تحديث 79 طائرة حربية موجودة بالفعل في مخزون قيادة القوات الجوية التركية.

بالرغم من أن إدارة بايدن قالت مرارًا وتكرارًا إنها تريد المضي قدمًا في بيع طائرات إف-16 إلى تركيا، لكن المشرعون الرئيسيون في الكابيتول تعهدوا رفض الصفقة بسبب عدة مطالب، بما في ذلك جعل الشراء مشروطًا بموافقة أنقرة على محاولة السويد للانضمام إلى الناتو.

فيما يؤكد مسؤولون أتراك وأمريكيون أن عرض السويد على الناتو وبيع طائرات إف -16 غير مرتبطين.