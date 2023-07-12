أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني يتفقان على تفعيل قنوات الاتصال المتعددة

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على تفعيل قنوات الاتصال المتعددة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، حول اللقاء بين أردوغان وميتسوتاكيس على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأشار البيان أن اللقاء حضره وزيرا خارجية البلدين، وجرى في أجواء جيدة.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا أن الرغبة في استمرارية وثبات المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية في الأشهر الأخيرة يعود بالمصلحة للبلدين.

وقال: "ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على بناء العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة على زخم إيجابي وتفعيل قنوات اتصال متعددة بين البلدين".

ولفت البيان أن أردوغان وميتسوتاكيس اتفقا على عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في مدينة سالونيك اليونانية الخريف المقبل، مبينًا أنه تم تكليف وزيري الخارجية بالبلدين بتوجيه المرحلة وتقديم تقارير عن التقدم المحرز.

وشدد الجانبان عزمهما على إجراء المزيد من الاتصالات المتكررة على جميع المستويات من أجل خلق مناخ من الثقة والظروف المناسبة من شأنها أن تحّسن العلاقات التركية اليونانية.

أردوغان يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

ولليوم الثاني، واصل الرئيس التركي أردوغان لقاءاته على هامش قمة "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، التي تختتم أعمالها اليوم.

والتقى أردوغان، الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مركز "LITEXPO" للمعارض والمؤتمرات بفيلنيو، بحسب وكالة الأناضول.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان السفير عاكف تشاغاتاي كيليج.

كما أجرى الرئيس التركي، في وقت سابق الأربعاء، لقاءات مع كل من رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب الوكالة.

والثلاثاء، وعلى هامش أعمال اليوم الأول من قمة قادة "الناتو"، أجرى الرئيس أردوغان عدة لقاءات كان أبرزها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وقال أردوغان عقب اللقاء إن لقاء بايدن في ليتوانيا بمثابة "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين.