تركيا تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي حول الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء لدى عودته من قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، إن أنقرة تتوقع خطوات إيجابية من الاتحاد الأوروبي حول تحرير التأشيرات والاتحاد الجمركي.

وقال أردوغان للصحفيين في الطائرة: "إن مستشار الرئيس، عاكف تشاغطاي موجود في بروكسل لمناقشة كل من قضية الاتحاد الجمركي وقضايا تحرير التأشيرات. أعتقد أن هذا في صالح تركيا. أخبرتنا أورسولا فون دير لاين أيضًا ببعض الأشياء الإيجابية حول هذا الموضوع اليوم. أعتقد أن تشاغطاي سيعود من هناك بتطورات إيجابية ".

وشدد أردوغان على أن تركيا أوفت بوعودها تجاه التكتل، مضيفًا: "نريد أن نرى النتائج الملموسة للمفاوضات التي أجريناها على مبدأ الفوز للجميع في أقرب وقت ممكن".

تدعو أنقرة إلى إعادة تنشيط عملية الانضمام للاتحاد وتحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وإجراء حوارات منتظمة رفيعة المستوى، وتحرير التأشيرات ومكافحة الإرهاب.

تركيا لديها أطول تاريخ مع الاتحاد وأطول عملية تفاوض. وقعت الدولة اتفاقية شراكة مع سلف الاتحاد الأوروبي عام 1964، المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)، وهي عادةً خطوة أولى لتصبح مرشحًا في نهاية المطاف. عندما تقدمت تركيا للترشيح الرسمي عام 1987، كان عليها أن تنتظر حتى عام 1999 لتُمنح صفة الدولة المرشحة. أما لبدء المفاوضات، فقد كان على تركيا الانتظار لمدة ست سنوات أخرى، حتى عام 2005، وهي عملية طويلة بشكل فريد مقارنة بالمرشحين الآخرين.