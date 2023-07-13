تركيا تنظم ندوة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في ستوكهولم

نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، ندوة بعنوان "15 تموز انتصار للديمقراطية في تركيا"، بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وشارك في الندوة عدد من الأكاديميين الأتراك إلى جانب صحفيين وكتّاب من ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى السفير التركي لدى ستوكهولم جان تزل، وعدد من المدعوين الآخرين.

وفي كلمة له خلال الندوة، قال الصحفي الألماني كلاوس يورجنز، إن محاولة الانقلاب التي قام بها تنظيم "غولن" الإرهابي فشلت بعد أن أظهر الشعب التركي إرادة قوية في التصدي لها.

وأضاف أن تنظيم "غولن" الإرهابي ينشط في دول عدة بالعالم أبرزها ألمانيا والسويد وأمريكا الجنوبية.

من جانبها، قالت الكاتبة الإيطالية فاليريا جيانوتا، إن الشعب التركي أظهر شجاعة كبيرة عندما تصدى للدبابات والمقاتلات والقذائف في الشوارع.

وأضافت أن تنظيم "غولن" الإرهابي يقف وراء العديد من المصائب التي حلت بتركيا.

وشهدت تركيا في 15 تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.