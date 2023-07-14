أردوغان يشارك في منتديات أعمال خلال جولته الخليجية القادمة

أعلن "مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية" التركي أن جولة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى الخليج العربي الأسبوع القادم ستشمل المشاركة في منتديات أعمال.

وقال المجلس في تغريدة الجمعة، إنه يعتزم إقامة منتديات أعمال في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة على هامش جولة أردوغان.

وذكر المجلس أن منتدى الأعمال السعودي التركي سيقام بمدينة جدة يوم 17 يوليو/ تموز الجاري، ومنتدى الأعمال القطري التركي في الدوحة يوم 18 يوليو.

فيما يقام منتدى الأعمال الإماراتي التركي في العاصمة أبوظبي يوم 19.

وأمس الخميس أعلن الرئيس أردوغان أنه سيزور كلا من السعودية وقطر والإمارات العربية الأسبوع المقبل، "رغبة في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر".