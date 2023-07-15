أردوغان يستضيف بوتين أغسطس القادم ويؤكد الاتفاق مع على تمديد اتفاقية الحبوب

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية وتصديرها عبر البحر الأسود.

وفي حديث للصحفيين الجمعة، أشار الرئيس أردوغان إلى أنه سيستضيف الرئيس الروسي في أغسطس/آب القادم.

وقال: "نحن متفقون على مسألة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود"، وأوضح أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى بوتين بهذا الصدد.

وتمنى أردوغان أن تساهم رسالة غوتيريش والجهود المشتركة بين تركيا وروسيا في تمديد عمل ممر الحبوب بالبحر الأسود التي تنتهي في 17 يوليو/ تموز الحالي.

ولفت إلى أن هذا الأمر من شأنه حل مشاكل الدول الإفريقية الفقيرة فيما يخص تأمين الحبوب.

وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، آخرها في 18 مايو/ أيار الماضي لمدة 60 يوما، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/ آب الماضي، وفقا للأمم المتحدة.