القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

الاستخبارات التركية تحيّد "هيثم جمعة" المسؤول عن تفجير دام في عفرين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.07.2023 12:40
من عمليات مكافحة الإرهاب في مرسين من الأرشيف من عمليات مكافحة الإرهاب في مرسين (من الأرشيف)

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد الإرهابي المدعو هيثم جمعة العضو في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في منبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين عام 2020.

وأفادت مصادر أمنية، السبت، أن جمعة كان "مسؤولا" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

ولفتت إلى أن هيثم جمعة الملقب "هيثم أبو دحام" كان مسؤولا عن ادخال مستلزمات إلى مناطق العمليات التي قامت بها تركيا وفي مقدمتها "درع الفرات"، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في تلك المناطق.

وتوصل جهاز الاستخبارات التركي قبل مدة إلى معلومات تفيد بقدوم هيثم جمعة إلى مركز مدينة منبج.

وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي جمعة في عملية نفذتها في مركز مدينة منبج في 9 تموز/يوليو.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابي جمعة كان مسؤولا عن تفجيرات بواسطة 3 دراجات نارية وسيارتين في 2019 في جرابلس، فضلا عن تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق وسط مدينة عفرين أسفر مقتل 40 مدنيا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين عام 2020.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين...
مختارات