وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس وزراء ماليزيا

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في ولاية بينانج الماليزية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية لقاء فيدان وإبراهيم، عبر تغريدة على تويتر، دون ذكر تفاصيل.

كما أعلنت في تغريدة أخرى، لقاء فيدان مع نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي.

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان يزور ماليزيا يومي 15 و 16 يوليو/ تموز 2023 بدعوة من وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه من المتوقع أن "تتم مناقشة العلاقات الثنائية على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بأبعاد مختلفة، وسيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الجارية".