بعد انسحاب موسكو.. فيدان يبحث مع غوتيريش آخر التطورات حول اتفاقية الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات حول اتفاقية الحبوب الأوكرانية بعد انسحاب روسيا منها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، حسب بيان من وزارة الخارجية التركية.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة المتعلقة باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب غوتيريش عن أسفه لقرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية التي سمحت لأوكرانيا بتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب العام الماضي.

وكانت روسيا أعلنت اليوم أن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "توقفت اليوم، وستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضا، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

وفي يوليو/تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.