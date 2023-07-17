رئيس وزراء اليونان قد يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان في سبتمبر المقبل

كشف وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابيتريتيس أن رئيس وزراء بلاده كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف في تصريحات لصحيفة Kathimerini اليونانية اليوم، أن لقاء أردوغان وميتسوتاكيس قد ينعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر المقبل.

الوزير اليوناني أوضح أن أنقرة وأثينا بصدد إطلاق "عملية حوار قائم على النوايا الحسنة".

وأكد أن الهدوء سيد الموقف بين البلدين حالياً في بحر إيجة، مبيناً أن هذا الأمر "شرط مسبق كي تكون البداية الجديدة مثمرة" بين البلدين.

وشدد على أن تطبيع العلاقات بين أنقرة وأثينا "عنصر أساسي في سبيل التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأردف: "الحكومة اليونانية ترغب في أجواء من التعاون والحوار".

بدوره، أكد وزير الدولة اليوناني أكيس سكيرشوس، أن تأسيس علاقات جوار جيدة مع تركيا، هو أحد الأهداف "الأساسية" لبلاده.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن "هناك خطوطاً حمراء بالنسبة لتركيا، كما هو الحال بالنسبة لليونان".