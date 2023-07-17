ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس أردوغان بمراسم رسمية في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مراسم استقبال رسمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر السلام بمدينة جدة التي وصلها أردوغان مساء اليوم.

وبعد اتخاذ أردوغان وابن سلمان مكانهما في منطقة المراسم، عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

وبعد التعريف بوفدي البلدين، توجه أردوغان وابن سلمان لحضور الاجتماع على مستوى الوفود.

وحضر المراسم من الجانب التركي، وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والدفاع يشار غولر والصناعة والكنولوجيا محمد فاتح كاجر والتجارة عمر بولاط، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ونائبي رئيس حزب العدالة والتنمية عمر تشليك وظفر صاري قايا، والمستشار في الرئاسة السفير عاكف تشاغاطاي.

وقد وصل الرئيس التركي مدينة جدة في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.