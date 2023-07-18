أردوغان يصل الدوحة في ثاني محطة من جولته الخليجية

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحطت طائرة الرئاسة التركية في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال أردوغان، رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى غوك سو، وغيرهم من الأطراف المعنية.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائيا بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

والإثنين وصل الرئيس التركي مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلاً من قطر والإمارات.