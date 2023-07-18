اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس لبحث ملف العلاقات مع تركيا

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لمناقشة العلاقات مع تركيا يوم 20 يوليو/ تموز الجاري، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى لمراسل الأناضول مفضّلا عدم نشر اسمه، الثلاثاء، أن العلاقات مع تركيا تستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد.

وأضاف المصدر أن تركيا ما زالت دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بالرغم من توقف المفاوضات بهذا الشأن.

ولفت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماع الخميس التقرير الذي أعده منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل حول تركيا.

وأشار إلى وجود اختلافات في الرأي بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول العديد من الملفات، مثل الأزمة القبرصية وملف سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط.

وأكد المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا رغم الاختلافات في الرأي بين الطرفين.