تركيا والسعودية توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات

وقعت تركيا والسعودية، مساء الاثنين، اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

جاء التوقيع عقب المحادثات بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين تركيا والسعودية وقع عليها رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الإعلام بالمملكة، وقع عليها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

ـ خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

ـ مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية، وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

ـ اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية، وقع عليها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس التركي مدينة جدة في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.

والتقى الرئيس أردوغان، مساء الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بمدينة جدة.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء، الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.