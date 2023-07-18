تركيا وقطر تحتفيان بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما

احتفت تركيا وقطر بمضي 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، بإعلان بيان مشترك يتضمن رؤية مستقبلية واعدة بالمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عن البيان المشترك في مستهل اجتماع الوفدين التركي والقطري بقصر لوسيل في قطر برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس رجب طيب أردوغان.

ووقع على البيان المشترك باسم الجمهورية التركية وزير خارجيتها هاكان فيدان، وباسم دولة قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

بحسب البيان شهدت العلاقات التركية القطرية تحولا نوعيا منذ تأسيسها عام 1973 حتى توقيع الشراكة الاستراتيجية، وأحرزت وما زالت تحرز تقدما، بفضل الزعيمين أردوغان والشيخ تميم.

ووصف البيان العلاقات التركية القطرية بأنها تاريخية ومتجذرة مبنية على أسس سياسية واجتماعية، وتشهد عليها مواقف الدعم والمساندة من الدولتين لبعضهما في مراحل تاريخية مختلفة.

وآخر هذه المواقف جاءت بالدعم القطري لتركيا بعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها في فبراير/شباط 2023 والجسر الجوي الذي أنشأته قطر في اللحظات الأولى من الكارثة من أجل تسكين آلام المنكوبين في تركيا.

وتطرق البيان للشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية. ويعكسها الاجتماع السنوي لأعضاء آلية اللجنة الاستراتيجية رفيعة المستوى منذ عام 2015.

وبفضل آلية اللجنة الاستراتيجية تمكنت الدولتان من توقيع 100 وثيقة، حيث شهد التعاون التجاري والاستثمار ي بين البلدين في السنوات الأخيرة نموا مستقرا.

وأشاد البيان باستضافة قطر المتميزة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والدعم الأمني التركي، إلى جانب دور الخبراء الأتراك والشركات التركية المختلفة وفي مقدمتها قطاعي الإنشاءات والخدمات الفندقية.

وختم البيان: "تماشيا مع توجيهات الزعيمين الحكيمين في البلدين ، فإننا عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة للتنسيق في مختلف المجالات لضمان استمرار تعزيز العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الشقيقين".