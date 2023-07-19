أردوغان يؤكد على تعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات

أكد الرئيس أردوغان على إرادة أنقرة تعزيز البنية التحتية القانونية مع دولة الإمارات في مجالات تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وشدد أردوغان على أن بلاده سترفع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأربعاء، خلال لقائه بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "سنرفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقية المشتركة التي سنوقعها".

وأوضح أنه من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى سيتم ضمان رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وأكد أردوغان رغبه أنقرة بتعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات عدة منها تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وتابع: "نجد أنه من المفيد تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم الاتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي) إلى عالم الأعمال".