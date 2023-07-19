الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقلد أردوغان "وسام زايد" الرفيع

قلد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره التركي رجب طيب أردوغان "وسام زايد"، أعلى وسام مدني في الإمارات العربية المتحدة.

وترأس الرئيس أردوغان وآل نهيان اليوم اجتماعا بين وفدي البلدين في "قصر الوطن" بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

وبعد الاجتماع، قام الشيخ آل نهيان بتقليد الرئيس أردوغان "وسام زايد" الرفيع.

وشكر الرئيس أردوغان نظيره آل نهيان على الوسام، ثم وقف الزعيمان لالتقاط صورة مع "وسام زايد".

وبعدها وقف الرئيسان أردوغان وآل نهيان لارتداء سوار معد خصيصاً لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في الإمارات بوقت لاحق من العام الجاري.

ودعا آل نهيان الرئيس أردوغان لحضور قمة المناخ المخطط لها.