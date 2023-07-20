أردوغان يفتتح التوسعة الجديدة في مطار أرجان الدولي في شمال قبرص التركية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لطرح حل الدولتين تعيشان معا جنبا إلى جنبا في جزيرة قبرص.

جاء ذلك في كلمة له في مراسم افتتاح مدرج ومبنى ركاب جديدين في مطار أرجان الدولي في شمال قبرص التركية، الخميس.

ولفت أردوغان مطار أرجان الجديد سيساهم في جعل قبرص التركية، وهي واحة استقرار في شرق المتوسط، علامة تجارية في المنطقة.

وبين أنه تم توسيع مبنى الركاب الجديد ليزيد 6 طوابق عن القديم، فأصبح قادرا على تقديم خدماته لـ 10 ملايين مسافر.

وقال: "اعتبارًا من اليوم أصبح مطار أرجان الأكبر في جزيرة قبرص من ناحية القدرة على استيعاب المسافرين".

وحول قضية قبرص التركية، دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى رفع القيود السياسية البحتة، التي لا سند قانونيا لها، المفروضة عليها.

وأضاف: "أجدد دعوتي لدعم فكرة حل الدولتين المتساويتين اللتين تعيشان معا جنبا إلى جنبا، وليس ثقافة الهيمنة والتوتر والصراع في جزيرة قبرص".