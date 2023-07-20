أول نظام رادار للإنذار المبكر وطني يدخل ترسانة وزارة الدفاع التركية قريباً

الرادار من تطوير شركة الدفاع العملاقة أسيلسان Aselsan، التي ستعرض قدراتها في مجال الاتصالات والدفاع الجوي وإلكترونيات الطيران والبصريات الكهربائية والحرب الإلكترونية والرادار والأنظمة غير المأهولة للزوار المحليين والأجانب في المعرض الدولي السادس عشر لصناعة الدفاع (IDEF 2023) الذي سيعقد في إسطنبول يومي 25 و28 يوليو.

كما ستعرض نظام رادار الإنذار المبكر المحمول إيرالب ERALP. الذي تم تطويره بما يتماشى مع احتياجات قيادة القوات الجوية التركية.

يبرز ERALP كرادار من الجيل الجديد من S-Band يمكن تثبيته وتجميعه بسرعة على منصات تكتيكية بعجلات.

يمكن للنظام اكتشاف وتتبع جميع الأهداف الجوية من مسافات طويلة جدًا بفضل خوارزميات الرادار من الجيل الجديد وبنية الهوائي الرقمية وإمكانية توجيه الحزمة الإلكترونية ووحدات الإرسال والاستقبال مع بنية GaN الموزعة على سطح الهوائي بأكمله.

يتجاوز الرادار نظراءه بفضل نظامه الفرعي للتعرف على الصديق والعدو مع خاصية التوجيه النشط بالأشعة. وبفضل منطق الرادار على الانترنت، يمكن تشغيل أكثر من نظام ERALP كرادار واحد، مما يجعل أي هدف غير مرئي "مرئيًا".

أجريت العديد من الاختبارات باستخدام نظام رادار الإنذار المبكر المحمول إيرالب ERALP، الذي تم نصبه في أول موقع له بعد الانتهاء من اختبارات قبول المصنع.

خلال هذه الاختبارات، تم إجراء اكتشاف الهدف باستخدام رادار ERALP خارج النطاق الذي رصدته رادارات الإنذار المبكر الحالية في تركيا.

والهدف المخطط له من تشغيل نظام رادار الإنذار المبكر المحمول إيرالب ERALP، هو نقل قوة المراقبة لدى القوات الجوية التركية إلى مستوى أعلى بكثير.