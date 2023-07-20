محكمة تركية تقضي بالقبض على الدنماركي المتطرف بالودان

أصدر القضاء التركي قرارا بإلقاء القبض على راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، الذي قام بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم بداية العام.

وفتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة تحقيقًا بحق بالودان بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس"، وطلبت من محكمة الصلح والجزاء الثامنة في أنقرة "القبض عليه لاستجوابه".

وعليه، أصدرت المحكمة قرار إلقاء قبض بحق بالودان الذي أحرق نسخة من القرآن في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.