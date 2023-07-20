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محكمة تركية تقضي بالقبض على الدنماركي المتطرف بالودان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.07.2023 11:51
السياسي المعادي للإسلام راسموس بالودان في مظاهرة مناهضة للإسلام في كوبنهاغن، الدنمارك. 15 مايو 2019. Shutterstock File Photo السياسي المعادي للإسلام راسموس بالودان في مظاهرة مناهضة للإسلام في كوبنهاغن، الدنمارك. 15 مايو 2019. (Shutterstock File Photo)

أصدر القضاء التركي قرارا بإلقاء القبض على راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، الذي قام بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم بداية العام.

وفتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة تحقيقًا بحق بالودان بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس"، وطلبت من محكمة الصلح والجزاء الثامنة في أنقرة "القبض عليه لاستجوابه".

وعليه، أصدرت المحكمة قرار إلقاء قبض بحق بالودان الذي أحرق نسخة من القرآن في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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