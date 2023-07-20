وزارة الدفاع التركية: نواصل الجهود لأجل العودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المحادثات مع المسؤولين في الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق حول تمديد اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود التي اسنحبت موسكو منها.

جاء ذلك على لسان مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة زكي أقتورك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، الخميس.

وأكد أقتورك أن تركيا مستعدة لتلعب دورًا فعالًا من أجل عدم وقوع دمار ومآس أكثر وضمان وقف إطلاق النار وإحلال السلام وتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وحول اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، أوضح أقتورك أنه تم بنجاح وصول ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية إلى البلدان المحتاجة والأسواق العالمية عبر أكثر من ألف سفينة في غضون عام واحد.

ولفت أنه تم تمديدها 3 مرات بمبادرة الدول الأطراف، وقال: "وفي هذا الإطار، تم شحن حبوب إلى 45 بلدًا في 3 قارات من الموانئ الأوكرانية".

وأضاف: "أعلنت روسيا في 17 يوليو/ تموز عدم تمديدها للاتفاقية ووقف العمل بها، ونأمل أن تستمر هذه المبادرة لأنها تساهم بشكل كبير في استقرار أسعار الغذاء العالمية ولأنها تثبت أن جميع الأزمات يمكن حلها بحسن النية والحوار".

وأردف: "تتواصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية اتصالاتنا مع مسؤولي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن تمديد مبادرة الحبوب، التي انتهت في 17 يوليو وأوقفت موسكو العمل بها".

وشدد أن تركيا ستواصل بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان القيام بدورها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية.

وفي رده على سؤال حول الروس الموجودين بمركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية الحبوب في إسطنبول، أكد أقتورك أن الموظفين الروس غادروا المركز.

وفي شأن آخر، أكد أقتورك أن كفاح القوات المسلحة مستمر ضد كافة التهديدات والمخاطر على رأسها تنظيمات "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" و"داعش" و"غولن" الإرهابية.

وشدد أن العمليات ضد التنظيمات مستمرة بكل عزيمة، وقال: "تم تحييد 35 إرهابيا الأسبوع الماضي قسم منهم في شمالي سوريا وشمالي العراق وذلك عبر اتباع استراتيجية القضاء على الإرهاب في مصدره، وبذلك وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ مطلع العام الحالي إلى 848، وإلى 38 ألفًا و191 منذ 24 يوليو/ تموز عام 2015".

ولفت أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "المخلب-القفل" المستمرة شمالي العراق وصل إلى 573 إرهابيًا، إضافة إلى ضبط 291 قطعة سلاح وكميات ضخمة من الذخائر والألغام والعبوات الناسفة، وتدمير 597 مخبئ ومغارة للإرهابيين.

وفيما يخص سوريا، أكد استمرار الجهود لضمان الاستقرار فيها في أقرب وقت ممكن، وضمان عودة السوريين إلى بيئة آمنة والتطبيع.

وفي سياق منفصل، صرح أقتورك أن القوات المسلحة التركية ستواصل حماية حقوق ومصالح البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط بلا هوادة.

وأضاف: "تستمر جهودنا المشتركة مع جارتنا اليونان لمواصلة وتطوير الأجواء الإيجابية التي ظهرت بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في فبرير/ شباط الماضي".

وشدد أن الحل الوحيد في قبرص يتمثل بدولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة ومتساويتين، مؤكدًا أن تركيا ستبقى الضامن للسلام والهدوء والأمن في قبرص في إطار الاتفاقيات الدولية والحقوق المشروعة النابعة عن القانون الدولي وذلك بصفتها دولة ضامنة.