أنقرة تٌدين "بأشد العبارات الاعتداء الدنيء" على القرآن الكريم في السويد

أدانت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات الاعتداء الدنيء" على القرآن الكريم الذي جرى الخميس أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الخميس: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء اليوم على كتابنا المقدس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم".

وذكّر البيان أنه "بعد الاعتداء الدنيء على القرآن أمام مسجد بستوكهولم في 28 يونيو اعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالقرار الذي تبناه في 12 يوليو/تموز أن الاعتداء على القرآن يعد كراهية دينية".

وأضاف: "نتوقع أن تتخذ السويد إجراءات رادعة لمنع جريمة الكراهية هذه بحق الدين الإسلامي ومليارات المؤمنين، في إطار مسؤولياتها الدولية، وخاصة التزاماتها في نطاق الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا".

وأكدت وزارة الخارجية في البيان أن "تركيا مستعدة للعمل مع الدول التي تشهد مثل هذه الهجمات في مجالات الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والعنصرية والتمييز".

وفي وقت سابق الخميس، منحت السويد مجدداً إذنا للمواطن العراقي المقيم بتنظيم تظاهرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.

وفي 28 يونيو مزّق الشخص نفسه نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة تنديد واسعة بالعالمين العربي والإسلامي.