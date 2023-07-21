الرئيس التركي: سأزور ليبيا قريبا في جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنه سيزور ليبيا قريباً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية.

وقال أردوغان: "سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

الجولة الخليجية:

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد تركيا.

وأفاد الرئيس: "سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت".

وذكّر بأن تركيا وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

العلاقات مع مصر:

وفي سياق آخر، قال إن "تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية، وسأقوم بزيارة إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا".

ولفت أردوغان أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا.

وقال: "في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر جعلتهم سعداء حقا. وجميعهم شكرونا".

وبين أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكدا أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية.

وأوائل يوليو/ تموز الجاري، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

ولاقت تلك الخطوة ترحيبا عربيا واسعا.

يتبع//

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