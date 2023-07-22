أردوغان يبحث مع الرئيس الجزائري تعزيز العلاقات

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، لقاء مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول.

واستقبل الرئيس أردوغان، اليوم السبت، نظيره الجزائري بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشه" في إسطنبول.

وعقب مراسم الاستقبال بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين، وأعقبه اجتماع موسع، بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية، بحسب وكالة الأناضول.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف بعد انتهاء المباحثات.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية إن "الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومي 21 و22 يوليو/ تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".