تشليك يدين بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقال في تغريدة السبت: "ندين بشدة الاعتداء الذي نفذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المقدس، القرآن".

واعتبر تشليك الاعتداء الذي طال القرآن الكرين "جريمة كراهية واضحة".

ولفت أن صمت السلطات الدنماركية حيال الاستفزازات ضد الإسلام والمسلمين هي بمثابة "دعمها لجرائم الكراهية هذه".

والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وذكر مراسل الأناضول، أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له.

يشار إلى أن المجموعة كانت سابقاً قد اعتدت على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.