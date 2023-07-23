تأجيل زيارة نتنياهو إلى تركيا عقب خضوعه لعملية طبية

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تأجيل زيارة بنيامين نتنياهو إلى تركيا بسبب خضوعه لعملية طبية الأحد.

وأكد مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوكالة لأناضول، أنّ زيارة نتنياهو لتركيا في 28 يوليو/ تموز، تم تأجيلها على أن يعاد ترتيبها من جديد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ علاج نتنياهو قد يستمر لأسابيع.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة نتنياهو لإدارة قبرص الرومية تم تأجيلها أيضاً للأسباب ذاتها.

يشار إلى أن نتنياهو، دخل المستشفى 15 يوليو/ تموز الجاري، إثر وعكة صحية وغادره بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب.

والخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور تركيا يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، فيما سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 28 منه، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الخميس، إن أردوغان سيبحث مع عباس ونتنياهو المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.