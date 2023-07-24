الرئيس الفلسطيني يصل العاصمة التركية أنقرة للقاء أردوغان

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان، غداً الثلاثاء.

وتأتي زيارة عباس إلى أنقرة تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس أردوغان.

وكان في استقبال عباس بمطار أسن بوغا، نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي وسفير فلسطين لدى أنقرة فائد مصطفى.

وأعلنت الرئاسة التركية، الأثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلتقي نظيره الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وأشارت في بيان لها إلى أن الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات التي ستجري غداً العلاقات التركية-الفلسطينية بجميع جوانبها.

وحسب البيان، سيبحث الجانبان أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

ويتوقع أن تتناول المحادثات التطورات الأخيرة في سياق المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية، بجانب التطورات الإقليمية والدولية الراهنة الأخرى.