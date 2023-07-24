تركيا تدين بشدة الاعتداء على المصحف في الدنمارك

أدانت أنقرة بشدة الاعتداءات التي تكررت على المصحف الشريف، الاثنين، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "ندين بأشد العبارات الاعتداءات الدنيئة التي تكررت اليوم في كوبنهاغن على كتابنا المقدس المصحف الشريف".

وتابعت: "على السلطات الدنماركية التحرك في إطار مسؤولياتها الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الأعمال القبيحة التي تغذي الكراهية على الدين الإسلامي والمليارات من معتنقيه".

ويأتي بيان الخارجية التركية بعد ساعات من نشر وسائل إعلام دولية بينها "ذي بيزنس ستاندرد"، تقارير عن حرق عدة أشخاص نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.