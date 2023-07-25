الرئيس التركي يستقبل نظيره الفلسطيني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس، بمراسم رسمية في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة الرئيس الفلسطيني عبر الطريق المؤدي للمجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس التركي.

وبعد وقوف أردوغان وعباس في المكان المخصص للمراسم، أطلقت 21 طلقة مدفعية، أعقبها عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وفلسطين.

وبعد تقديم وفدي البلدين، التقط الرئيسان صورة أمام العلمين التركي والفلسطيني.

وشارك في حفل الاستقبال من الجانب التركي وزيرا العدل يلماز تونج والخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.

وسيعقد الرئيسان لقاء ثنائياً يعقبه مؤتمر صحفي، ثم مأدبة عشاء على شرف الضيف.

وأمس الاثنين، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة التركية أنقرة، تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس أردوغان.