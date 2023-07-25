تركيا تشارك في مكافحة الحرائق في اليونان وتعرض تقديم الدعم للجزائر لمواجهة حرائق الغابات

أعلنت السفارة التركية في الجزائر استعداد أنقرة لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر لمواجهة حرائق الغابات المستمرة في عدة ولايات شمالي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "علمنا بحزن أن العديد من المدنيين والعسكريين فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الحرائق التي استمرت في مختلف ولايات الجزائر".

وأضافت: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا أرواحهم في الحرائق، ونقدم تعازينا للشعب الجزائري الصديق والشقيق وحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي إطار التكافل والمساعدة لمواجهة الحرائق وتداعياتها، أضافت الخارجية التركية: "تركيا مستعدة دائما لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر في هذه الأيام الصعبة".

وقي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة وفيات الحرائق المتواصلة منذ الأحد بولايات شمالية إلى 34، بينهم 10 عسكريين.

وأوضحت الداخلية أن "فرق الحماية المدنية تواصل مكافحة الحرائق على مستوى 11 ولاية معنية حاليا، حيث تعزز عدد الأفراد المدربين ليصل إلى 8000 فرد، إلى جانب شاحنات إطفاء وطائرات قاذفة للمياه".

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في ولايتي بجاية وجيجل وسط وشرق الجزائر، الاثنين، فتح تحقيقات أولية لكشف ملابسات اندلاع الحرائق.

وفي اليونان:

هذا فيما تواصل طائرات تركية المشاركة في جهود إخماد حرائق الغابات الواسعة المستمرة منذ أيام على جزيرة رودس اليونانية.

وقالت وزارة الزراعة والغابات التركية، الإثنين، إن الطائرات التي أرسلت إلى رودس نفذت 138 طلعة جوية في يومين.

وأكدت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر تويتر أن الطائرات التركية ألقت 414 طنًا من المياه على مناطق الحرائق.

ولفتت إلى استمرار جهود الفريق التركي في مكافحة الحرائق بالمنطقة دون انقطاع.

ومنذ أسبوع، تشهد اليونان اندلاع حرائق غابات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد ويكافح أكثر من 200 إطفائي وطائرة إطفاء لإخمادها وسط طقس حار وجاف.