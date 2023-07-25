رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع تركيا عن كثب لإعادة العمل باتفاقية الحبوب

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقوله إنهم يعملون عن كثب مع تركيا لإعادة تفعيل اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي انسحبت منها روسيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سوناك، الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.

واتفق سوناك وزيلينسكي على "أهمية ضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب ووصولها إلى الأسواق العالمية"، وفق البيان.

وقال سوناك إن "المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا لاستعادة صفقة الحبوب، وستواصل استخدام دورها في رئاسة مجلس الأمن الدولي (حاليا) لإدانة سلوك روسيا بشكل أكبر".