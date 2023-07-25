وزير الدفاع التركي: نعمل باستمرار لتزويد قواتنا المسلحة بالمعدات الحربية الحديثة محلية الصنع

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إنهم يعملون على زيادة فعالية القوات المسلحة وقدرتها على الردع بتزويدها باستمرار بالمعدات الحربية الحديثة محلية الصنع.

جاء ذلك في مراسم افتتاح معرض "آديف" للصناعات الدفاعية المقام في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، اليوم.

وأوضح غولر أن مسألة الدفاع والأمن كانت ولا تزال ذات أهمية كبيرة للبلدان، وخاصة خلال التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم والتي تتسبب في تغيير البيئة الأمنية وزيادة المخاطر والتهديدات.

وأضاف أنه مع الاهتمام التكنولوجي الوطني لتطوير قطاع الدفاع المحلي، وصلت نسبة الإنتاج المحلي إلى 80 بالمئة.

وأكد أن بلاده تواصل جهود تطوير استراتيجيات وتقنيات الدفاع، مشيرا أن الهدف الرئيسي لرؤية "قرن تركيا" هو تزويد القوات المسلحة بالمعدات والذخيرة الحربية محلية الصنع لزيادة فعاليتها وقدرتها على الردع في الوقت الحالي ومستقبلا.

وذكر الوزير غولر أن المنتجات العسكرية التركية أصبحت عنصرا مهما في الصادرات وأنها تتلقى طلبات من مختلف دول العالم.

وصباح اليوم، انطلقت الدورة الـ16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"، المتخصص في الصناعات الدفاعية بإسطنبول لغاية 28 من يوليو/ تموز الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.